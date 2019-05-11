2019-05-11T19:28:22+03:00
Общество

Одноногого рязанца, крушившего полки в «Магните», уже ловили на воровстве

Завершая дебоширить, парень уверил, что исправился
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Кадр с видео, размещенного в группе «Мимо проходил» ВКонтактеКадр с видео, размещенного в группе «Мимо проходил» ВКонтакте
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В группе «Мимо проходил» ВКонтакте опубликовано видео, снятое в одном из «Магнитов» Рязани – в течение двух минут одноногий мужчина методично крушит полки магазина.

Сначала, опираясь на костыль, парень рукой сносит входные рамки, следом, тоже рукой, опрокидывает на пол высокую стойку с товаром. А затем отправляется в путь: планомерно по кругу обходит торговый зал, сметая с полок расставленные вещи.

Все это время мужчине никто не мешает, покупателей в это время практически нет, так что в передвижении его сдерживало лишь отсутствие одной ноги.

Продавцы тем временем вступили с хулиганом в светский разговор. Ни мата, ни криков в этом диалоге нет и в помине. С обеих сторон. Беседуют определенно давние знакомые.

– Инвалидов тоже сажают, – дипломатично заметила одна из продавцов, к тому времени уставшая повторять «не трогай».

– Пускай посадят, дело-то не в этом, – равнодушно отвечает хулиган, выбирая очередной объект для разгрома. – А за что? Я же ничего не украл. Кто меня поймал?

– Тебя же сколько раз ловили! – напомнила продавец.

– Только не на этот, – уточнил рязанец.

– Но это же было! – восстанавливая историческую справедливость, заявила девушка.

– Я исправился, – уверил парень, завершавший к тому времени разгромный круг по магазину.

На место вызвали полицейских, которые и доставили хулигана в отделение. Мужчина, как выяснилось, 1984 года рождения. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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