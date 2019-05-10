2019-05-10T13:30:48+03:00
Происшествия

В Рязани произошло ДТП с мотоциклистом, транспортное средство разбито

Мотоцикл и легковой автомобиль столкнулись на улице Циолковского
Сергей ЮРЧЕНКО
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Фото из соцсетей, было сделано на месте аварии после отъезда «скорой помощи»Фото из соцсетей, было сделано на месте аварии после отъезда «скорой помощи»
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Утром 10 мая в Рязани на уоице Циолковского около остановки «Техникум» произошло ДТП. Двигавшийся к центру города легкой автомобиль столкнулся с мотоциклом марки «Honda». У машины, при повороте наткнувшейся на бордюрный камень, вылетело лобовое стекло, была разбита правая фара. От мотоцикла по дороге разлетелись различные детали.

На место ДТП оперативно прибыли сотрудники автоиспекции, медики (мотоциклиста немедленно увезли на госпитализацию) и эвакуатор. По словам очевидцев, аварию спровоцировал кто-то перебегавший дорогу, хотя в 20 метрах расположен подземный переход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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