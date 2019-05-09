2019-05-09T19:49:28+03:00
День Победы

Девушки из Академии ФСИН России перепели рязанских десантников

В Рязани прошел смотр-конкурс «Песня в солдатском строю»
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9 мая в 52-й раз на площади Ленина в Рязани прошел смотр-конкурс «Песня в солдатском строю» среди военнослужащих Рязанского гарнизона. Открыл конкурс отряд юнармейцев. Однако наибольший фурор произвел парадный расчет девушек-курсантов Академии ФСИН России под командованием капитана внутренней службы Елены Александровой. Девушки исполнили песню «Прощание славянки». Именно им и досталась победа в конкурсе. Награду вручил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Второе место заняли курсанты второго батальона высшего образования специального назначения Рязанского гвардейского десантного училища, а также четвертого батальона высшего образования специального назначения Рязанского гвардейского десантного училища. Третье место занял расчет 137-го Гвардейского парашютно-десантного полка.

Праздник завершила песня «День Победы», исполненная всеми участвовавшими в конкурсе расчетами.

Девушки исполняют песню "Прощание славянки".

Девушки исполняют песню "Прощание славянки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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