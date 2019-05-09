У Рязанского кремля красноармейцы уничтожили взвод немцев минометным огнем
9 мая на кремлевском валу рязанцам показали военно-историческую реконструкцию «Дороги войны» - «Последний бой». Сотни зрителей увидели эпизод захвата немцами полевого госпиталя в мае 1945 года на территории Германии.
Сначала небольшой взвод немцев убил часовых, устроил засаду, а потом уже напал на колонну из двух машин, увозивших раненного бойца подальше в тыл. Когда госпиталь был захвачен, фашисты добили еще живых солдат и медсестер одиночными выстрелами из винтовок.
Фото: КП-Рязань.
Первая попытка бойцов РККА уничтожить немцев провалилась. Но после минометного и пулеметного обстрела, рядовые и сержанты Красной армии освободили полевой госпиталь.
Всего в реконструкции участвовали несколько десятков человек.
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Реконструкция: освобождение полевого госпиталя от немцев.
ИСТОЧНИК KP.RU