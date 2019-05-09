У Рязанского кремля красноармейцы уничтожили взвод немцев минометным огнем

СЕГОДНЯ 16:29 2019-05-09T16:41:38+03:00

После минометного и пулеметного обстрела рядовые и сержанты Красной армии освободили полевой госпиталь от немцев.

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9 мая на кремлевском валу рязанцам показали военно-историческую реконструкцию «Дороги войны» - «Последний бой». Сотни зрителей увидели эпизод захвата немцами полевого госпиталя в мае 1945 года на территории Германии.

Сначала небольшой взвод немцев убил часовых, устроил засаду, а потом уже напал на колонну из двух машин, увозивших раненного бойца подальше в тыл. Когда госпиталь был захвачен, фашисты добили еще живых солдат и медсестер одиночными выстрелами из винтовок.

Фото: КП-Рязань.

Первая попытка бойцов РККА уничтожить немцев провалилась. Но после минометного и пулеметного обстрела, рядовые и сержанты Красной армии освободили полевой госпиталь.

Всего в реконструкции участвовали несколько десятков человек.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/707840" frameborder="0"></iframe> Реконструкция: освобождение полевого госпиталя от немцев.

ИСТОЧНИК KP.RU