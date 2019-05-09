Губернатор Рязанской области прошел в строю «Бессмертного полка»

СЕГОДНЯ 13:58 2019-05-09T14:30:58+03:00

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9 мая в рамках празднования Дня Победы по Первомайскому проспекту Рязани прошла колонна «Бессмертного полка». 43 000 рязанцев объединились в ряды непобедимого войска, чтобы пронести портреты своих семейных Героев.

Шествие началось от площади Победы и завершилось на Соборной площади. Участники проделали путь в два километра 300 метров.

В центре колонны бок о бок с горожанами в строю «Бессмертного полка» прошел губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он нес портрет своего дедушки Алексея Николаевича Никитина. Алексей Николаевич был призван в РККА из Калуги, воевал сапером. Участвовал в знаменитой операции «Подкоп на Зайцевой горе», когда под оборонительные сооружения неприятеля по подкопу было заложено 25 тонн взрывчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU