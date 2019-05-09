В сети стартовала прямая трансляция с Парада Победы в Рязани

СЕГОДНЯ 11:05 2019-05-09T12:23:53+03:00

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9 мая в Рязани ведется прямая трансляция из центра города – на странице региона ВКонтакте.

Стартовал эфир в 10 утра. Однако поскольку камеры установлены на площади Ленина, до того момента пока парад не приблизился к площади в интернете шел эфир телеканала ТКР.

После 11 утра видео с камер все-таки включили: онлайн можно посмотреть парад войск Рязанского гарнизона, шествие участников акции «Бессмертный полк», смотр-конкурс «Песня в солдатском строю». Парад комментируют ведущие.

Вечером в День Победы на площади Ленина пройдет праздничный салют, и его тоже будут транслировать на странице Рязанской области ВКонтакте.

Программа городских праздников на этот день здесь. Напомним, что центр Рязани 9 мая перекроют капитально – график.

Внимание – информация обновлена: на практике выяснилось, что на странице ВК качество видео... оставляет желать лучшего. Это мягко говоря.

При этом на сайте телеканала ТКР трансляция гораздо качественнее!!!

ИСТОЧНИК KP.RU