На шести улицах Рязани три дня будут отключать электричество
13, 14 и 15 мая в Рязани на нескольких улицах будут отключать электроэнергию, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Причина отключения — работы на воздушной линии.
В ближайшие понедельник, вторник и среду с 10:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Касимовское шоссе, д. 26, д. 28, д. 30;
- улица 1-й Новый проезд, дома с 7 по 18;
- улица 2-й Новый проезд, дома с 7 по 18, д. 20;
- улица Гражданская, дома с 26 по 47;
- улица Боголюбова, д. 40;
- улица Новая, дома с 3 по 11.
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ИСТОЧНИК KP.RU