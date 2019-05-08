На шести улицах Рязани три дня будут отключать электричество

СЕГОДНЯ 18:51 2019-05-08T19:26:16+03:00

На воздушной линии пройдут профилактические и ремонтные работы

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13, 14 и 15 мая в Рязани на нескольких улицах будут отключать электроэнергию, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Причина отключения — работы на воздушной линии.

В ближайшие понедельник, вторник и среду с 10:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Касимовское шоссе, д. 26, д. 28, д. 30;

- улица 1-й Новый проезд, дома с 7 по 18;

- улица 2-й Новый проезд, дома с 7 по 18, д. 20;

- улица Гражданская, дома с 26 по 47;

- улица Боголюбова, д. 40;

- улица Новая, дома с 3 по 11.

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ИСТОЧНИК KP.RU