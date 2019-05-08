На День Победы в Рязани прогнозируют жару и дождь

СЕГОДНЯ 17:48 2019-05-08T17:52:02+03:00

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Опубликован прогноз рязанского филиала Гидрометцентра на 9 мая. Днем выпадет до 5 миллиметров осадков. Кратковременный дождь ожидается в десятке районов, в некоторых из них – с грозой.

Температура воздуха составит +9…+14 градусов ночью и +24…+29 градусов днем. Напомним, по предварительным прогнозам, аномально теплая погода простоит до 11 мая.

Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU