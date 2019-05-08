Движение в центре Рязани перекроют еще и в воскресенье
В воскресенье, 12 мая, в облцентре пройдет легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль-2019», напоминает пресс-служба горадминистрации.
Потому с 6.00 до 14.00 движение транспорта закроют на площади Соборной, улицах Кремлевский Вал и Свободы (на участке от площади Свободы до Окского проезда) и на площади Свободы.
Пассажирский транспорт на эти 8 часов изменит маршруты.
Троллейбус №1 при движении из Московского района следует по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина;
Троллейбусы №№3 и 10:
– при движении со стороны пл. Ленина после остановки «Библиотека им. М. Горького» следуют по улице Ленина, площади Театральной, улицам Есенина, Грибоедова, далее от остановки «Мясокомбинат» по своим маршрутам;
– при движении в сторону пл. Ленина после остановки «Мясокомбинат» следуют по улице Есенина, площади Театральной, улице Ленина, далее от остановки «Цирк» по своему маршруту.
Автобус №18:
– при движении со стороны пл. Ленина после остановки «Рязанский государственный университет» следует по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина;
– при движении в сторону пл. Ленина следуют по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее по своему маршруту.
Маршрутка №41:
– при движении из Московского района после остановки «пл. Ленина» следует по улицам Ленина, Свободы, Грибоедова, Есенина, Кальной, далее от остановки «Кальная ул., д. 7» по своему маршруту;
– при движении в сторону Московского района после остановки «Кальная ул., д. 7» следует по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, Ленина, далее от остановки «Детский мир» по своему маршруту.
Маршрутка №75:
– при движении со стороны пл. Ленина после остановки «Рязанский государственный университет» следует по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина, далее от ООТ «Кальная ул., д. 7» по своему маршруту;
– при движении в сторону пл. Ленина после остановки «Кальная ул., д. 7» следует по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее от ООТ «Рязанский государственный университет» по своему маршруту.
Маршрутка №62:
– при движении со стороны Спортивной улицы после остановки «Рязанский государственный университет» следует по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина до «ТЦ «Круиз»;
– при движении в сторону Спортивной улицы от конечной «ТЦ «Круиз» следует по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее от остановки «Рязанский государственный университет» по своему маршруту.
Напомним, что более масштабное перекрытие рязанцев ждет в День Победы – 9 мая перекроют весь центр.
ИСТОЧНИК KP.RU