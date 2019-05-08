Движение в центре Рязани перекроют еще и в воскресенье

СЕГОДНЯ 15:09 2019-05-08T15:10:56+03:00

На этот раз народ не пойдет маршем, а побежит полумарафон

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В воскресенье, 12 мая, в облцентре пройдет легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль-2019», напоминает пресс-служба горадминистрации.

Потому с 6.00 до 14.00 движение транспорта закроют на площади Соборной, улицах Кремлевский Вал и Свободы (на участке от площади Свободы до Окского проезда) и на площади Свободы.

Пассажирский транспорт на эти 8 часов изменит маршруты.

Троллейбус №1 при движении из Московского района следует по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина;

Троллейбусы №№3 и 10:

– при движении со стороны пл. Ленина после остановки «Библиотека им. М. Горького» следуют по улице Ленина, площади Театральной, улицам Есенина, Грибоедова, далее от остановки «Мясокомбинат» по своим маршрутам;

– при движении в сторону пл. Ленина после остановки «Мясокомбинат» следуют по улице Есенина, площади Театральной, улице Ленина, далее от остановки «Цирк» по своему маршруту.

Автобус №18:

– при движении со стороны пл. Ленина после остановки «Рязанский государственный университет» следует по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина;

– при движении в сторону пл. Ленина следуют по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее по своему маршруту.

Маршрутка №41:

– при движении из Московского района после остановки «пл. Ленина» следует по улицам Ленина, Свободы, Грибоедова, Есенина, Кальной, далее от остановки «Кальная ул., д. 7» по своему маршруту;

– при движении в сторону Московского района после остановки «Кальная ул., д. 7» следует по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, Ленина, далее от остановки «Детский мир» по своему маршруту.

Маршрутка №75:

– при движении со стороны пл. Ленина после остановки «Рязанский государственный университет» следует по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина, далее от ООТ «Кальная ул., д. 7» по своему маршруту;

– при движении в сторону пл. Ленина после остановки «Кальная ул., д. 7» следует по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее от ООТ «Рязанский государственный университет» по своему маршруту.

Маршрутка №62:

– при движении со стороны Спортивной улицы после остановки «Рязанский государственный университет» следует по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина до «ТЦ «Круиз»;

– при движении в сторону Спортивной улицы от конечной «ТЦ «Круиз» следует по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее от остановки «Рязанский государственный университет» по своему маршруту.

Напомним, что более масштабное перекрытие рязанцев ждет в День Победы – 9 мая перекроют весь центр.

ИСТОЧНИК KP.RU