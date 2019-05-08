Новые ярмарки в Рязани будут работать с мая и до конца лета

СЕГОДНЯ 11:56 2019-05-08T12:07:50+03:00

Первый день – уже в ближайшее воскресенье

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В Рязани открываются летние еженедельные ярмарки, сообщает управление экономического развития горадминистрации. Работать они будут в Торговом городке.

Универсальная ярмарка: по воскресеньям, понедельникам и вторникам. Первый день работы 12 мая, последний – предположительно 11 августа.

Специализированная ярмарка: по средам, четвергам и пятницам с 15 мая по 14 августа.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе горадминистрации, на специализированной ярмарке 80% товара будут непродовольственным. К универсальной – никаких требований не предъявляется, ассортимент на усмотрение продавцов.

Напомним, что в облцентре продолжают работу еженедельные ярмарки выходного дня, однако до конца следующей недели их закрыли из-за длинных выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU