2019-04-29T12:24:50+03:00
Общество

Ярмарки выходного дня в Рязани взяли перерыв

Из-за длинных праздников вернутся они лишь через 2,5 недели
Мария БЛИНОВА
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В минувшую субботу, 27 апреля, в Рязани прошли очередные ярмарки выходного дня. По информации регионального минсельхоза, на четырех площадках облцентра торговали 220 производителей.

В общей сложности на 341 торговой точке они продали почти 11 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 15 тонн молока и молочных продуктов, около 9 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 2 тонны живой рыбы, 17 тонн картофеля, 2 тонны овощей, свыше 8 тонн яблок, 300 кг меда и продуктов пчеловодства.

Из-за предстоящих длинных выходных две ближайшие ярмарки, то есть 4 и 11 мая, отменяются. Вернутся они в субботу, 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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