2019-05-08T10:42:51+03:00
Происшествия

В Рязани в ночном ДТП пострадала юная девушка

Столкнулись ВАЗ и Renault
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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В ночь на 8 мая в Рязани случилась авария с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, примерно в 0.20 у дома 27 по улице Станкозаводской столкнулись Renault Logan и ВАЗ-2106.

Нарушил ли правила дорожного движения 42-летний водитель Renault из Рязанского района или 18-летний рыбновец, управлявший «шестеркой», полиция не уточняет. Известно лишь, что в результате ДТП 17-летнюю пассажирку ВАЗ с травмами доставили в больницу.

Всего за сутки 3 ДТП на территории региона пострадали 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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