Рязанцы писали «Диктант Победы» в 29 школах

СЕГОДНЯ 18:33 2019-05-07T18:33:03+03:00

Во всероссийской акции «Единой России» приняли участие около 4 тысяч жителей региона

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7 мая в рамках партийного проекта «Единой России» под названием «Историческая память» на 29 площадках по всей Рязанской области прошла акция «Диктант Победы». Всего в ней приняли участие около 4 тысяч человек.

Диктант, который состоял из тестовых заданий, писали одновременно в Рязани, Скопине, Сасове, Касимове, Михайловском, Пронском, Рыбновском, Ряжском, Рязанском, Ермишинском, Клепиковском, Кораблинском, Сараевском, Чучковском, Шацком, Шиловском районах – везде на базах образовательных учреждений.

Перед началом диктанта в школе №7 член высшего совета партии, губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил всех с наступающим Днем Победы, подчеркнув, что это самый великий праздник в стране. Он выразил уверенность, что все участники проекта продемонстрируют хорошие, прочные знания. «Пока мы будем помнить историю – у нашей Родины будет будущее», – сказал глава региона.

Вместе с губернатором «Диктант Победы» писали сенатор от Рязанской области Игорь Морозов, член фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Красов, депутаты областной Думы Татьяна Панфилова, Александр Шевырев, Игорь Мурог, президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне, политолог Николай Злобин, поэтесса из Донецка Анна Ревякина.

После завершения работы над тестовыми заданиями участники всероссийской акции поделились своими впечатлениями об инициативе «Единой России».

По словам Игоря Морозова, «Диктант Победы» писали в 85 регионах России и 23 иностранных государствах. «Всего 7 мая акция прошла на 1327 площадках, большинство из которых расположены в субъектах РФ, 46 – за рубежом», – уточнил сенатор.

Андрей Красов напомнил, что акция «Диктант Победы» родилась из проекта партии «Единая Россия» «Историческая память». «Сохранение исторического и культурного наследия касается не только памятников, но и наших знаний об истории Отечества. Знать правду о Великой Отечественной войне – наш долг перед ветеранами. Это еще один способ сказать: «Я помню, я горжусь!», – подчеркнул парламентарий.

С ним была солидарна и Татьяна Панфилова. «Рада, что проходят такие диктанты. Очень важно, что участие в акции принимают представители разных возрастов. Обязательно нужно продолжать эту акцию. Детям это интересно, они гордятся историей своей страны», — считает руководитель общественной приемной партии «Единая Россия».

Политолог Николай Злобин отметил, что подобная акция – очень хорошее и правильное начинание, чтобы знать историю своей страны. «На мой взгляд, вопросы были немножко простоваты, но я историк, закончил исторический факультет МГУ. Я думаю, что для первого раза это более чем успешное начало», – пояснил он.

Депутат областной Думы Александр Шевырев обратил внимание на хорошую организацию проведения всероссийской акции. «Я думаю, что подобный проект должен стать ежегодным», – добавил парламентарий.

Помощь в организации и проведении «Диктанта Победы» на территории Рязанской области оказал депутат городской Думы, президент группы компаний «Автоимпорт» Олег Смирнов.

ИСТОЧНИК KP.RU