В Кремлевском сквере Рязани уложат плитку
Объявлена максимальная цена - почти 3,8 миллиона рублей
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В Рязани на территории Кремлевского сквера уложат тротуарную плитку. Заказчиком выступает Дирекция благоустройства города, которая действует в рамках муниципального задания.
Максимальная цена контракта, с которой начнутся торги, составляет 3,8 миллиона рублей. Итоги аукциона подведут 27 мая.
В техническом задании не указано конкретное место проведения работ, но известно, что плитка будет трех цветов – серого, бело-серого и черного.
ИСТОЧНИК KP.RU