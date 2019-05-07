В Кремлевском сквере Рязани уложат плитку

СЕГОДНЯ 17:57 2019-05-07T17:57:26+03:00

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В Рязани на территории Кремлевского сквера уложат тротуарную плитку. Заказчиком выступает Дирекция благоустройства города, которая действует в рамках муниципального задания.

Максимальная цена контракта, с которой начнутся торги, составляет 3,8 миллиона рублей. Итоги аукциона подведут 27 мая.

В техническом задании не указано конкретное место проведения работ, но известно, что плитка будет трех цветов – серого, бело-серого и черного.

ИСТОЧНИК KP.RU