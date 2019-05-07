2019-05-07T17:57:26+03:00
Общество

В Кремлевском сквере Рязани уложат плитку

Объявлена максимальная цена - почти 3,8 миллиона рублей
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рязани на территории Кремлевского сквера уложат тротуарную плитку. Заказчиком выступает Дирекция благоустройства города, которая действует в рамках муниципального задания.

Максимальная цена контракта, с которой начнутся торги, составляет 3,8 миллиона рублей. Итоги аукциона подведут 27 мая.

В техническом задании не указано конкретное место проведения работ, но известно, что плитка будет трех цветов – серого, бело-серого и черного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти половину рязанцев губят сердечно-сосудистые проблемы
Журналист рязанской «Комсомолки» Евгений Баранцев презентовал новую книгу о войне
Рязанцы писали «Диктант Победы» в 29 школах
Весенние работы на рязанских полях в самом разгаре
Рязанка за день оплатила 24 штрафа ГИБДД, чтобы не лишиться автомобиля
В центре Рязани высадили молодые сортовые яблони
На Рязанскую область идут грозы и жара
Главврачи в Рязанской области зарабатывают от 44 до 153 тысяч рублей в месяц
Лепнину со старинного здания госпиталя в центре Рязани сбивают шваброй
В Рязани и других городах задержали членов банды неонацистов
«Газпром газораспределение Рязанская область» подготовил мемориалы с Вечным огнем ко Дню Победы
В центре Рязани обнаружили труп 65-летней женщины
До конца недели электропоезда Москва-Рязань поменяют расписание
Из-за ремонта водопровода на девяти улицах Рязани отключили воду
Очередная проблемная котельная в Рязани ушла в небытие
От удара об иномарку Lada XRAY рязанца крепко помяло
До начала лета часть рязанских электричек отменят
После удара ножом лезвие осталось в спине рязанца
За неделю число укушенных клещами рязанцев выросло вдвое
В Рязанской области откроют Центр пляжных видов спорта
Росгвардейцы задержали пьяного рязанца, угрожавшего пистолетом в магазине
Поддельное масло производили сразу на двух рязанских предприятиях
Антимонопольщики запретили оставлять касимовский «Водоканал» без энергоснабжения
Рязанец в одиночку бежит из Москвы в Финляндию