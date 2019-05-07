Рязанка за день оплатила 24 штрафа ГИБДД, чтобы не лишиться автомобиля
Женщина «наездила» по дорогам региона почти на 20 тысяч рублей
Изменить размер текста:
Жительнице Касимова понадобился всего один день, чтобы оплатить 24 штрафа ГИБДД на общую сумму 19 900 рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.
Ранее приставы сообщили женщине о возбуждении исполнительных производств, но она уведомления проигнорировала. Только после того, как ей вручили повестку в суд, который должен был ограничить ее в праве управления автомобилем, женщина оплатила все штрафы.
За день до судебного заседания касимовка предоставила приставам квитанции о полном погашении задолженностей.
ИСТОЧНИК KP.RU