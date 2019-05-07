Лепнину со старинного здания госпиталя в центре Рязани сбивают шваброй

СЕГОДНЯ 15:21 2019-05-07T15:35:01+03:00

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Утром во вторник, 7 мая, со здания военного госпиталя Рязани кусками отваливалась штукатурка. После того, как рухнули несколько пластов, кто-то высунулся из окон третьего этажа и шваброй начал сбивать еще и лепнину. Следом на улицу вышли рабочие – убирать всю эту красоту с тротуаров.

По словам одного из них, лепнину сбили по приказу начальства – чтобы она не упала на головы прохожим. Однако пока все сбивали, ни ограждения, ни предупреждающих знаков на тротуаре не установили.

Что касается варварской ликвидации лепнины со здания, которому без малого 200 лет (!), то рабочие на вопрос прохожих заявили: «Оно в аварийном состоянии, ремонтировать бессмысленно – проще построить новое».

Рабочие спешно убирали обвалившуюся штукатурку.

Напомним, строительство нового здания военного госпиталя оценивается почти в 4 млрд. рублей. Больницу на 300 мест собирались возвести в Шереметьево-Песочне на улице Героев десантников. В марте 2014 года там даже заложили первый камень, однако до строительства дело так и не дошло – из-за отсутствия денег. В 2017 году Николай Любимов попросил главу Министерства обороны РФ Сергея Шойгу помочь реализовать проект. Пока тишина.

СПРАВКА «КП»

Здание построено в 1829 году по проекту архитектора Александра Биндемана. С 1931 года здесь располагается Рязанский военный гарнизонный госпиталь, в годы войны принявший в своих стенах артиллерийскую школу по подготовке офицерского состава. Здание официально является объектом культурного наследия регионального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU