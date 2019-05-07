«Газпром газораспределение Рязанская область» подготовил мемориалы с Вечным огнем ко Дню Победы

СЕГОДНЯ 13:58 2019-05-07T13:58:35+03:00

Помимо техобслуживания, газовики привели в порядок прилегающую к памятникам территорию

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Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» подготовили газовое оборудование мемориальных комплексов с Вечным огнем к мероприятиям, посвященным празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Работы были проведены в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз».

На территории региона в зоне ответственности АО «Газпром газораспределение Рязанская область» 20 мемориальных комплексов с Вечным огнем. Газовики выполнили работы по техническому обслуживанию оборудования, прочистили форсунки горелок и очистили их от сажи.

На тех мемориалах, где огонь зажигают только в памятные дни, газовики провели опрессовку горелок, регулировку газобаллонного оборудования, выполнили ревизию газовых установок и горелочного устройства. Кроме того, привели в порядок прилегающую к памятникам территорию.

В период проведения праздничных мероприятий для обеспечения бесперебойного газоснабжения мемориалов с Вечным огнем будет организовано дежурство аварийных бригад АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

СПРАВКА

Ежегодная всероссийская акция «Священный долг. Вечная память» проводится группой «Газпром межрегионгаз» с 2015 года. В преддверии Дня Победы газораспределительные организации группы проводят техническое обслуживание газового оборудования мемориалов «Вечный огонь», реконструируют памятники, проводят газификацию и переводят мемориальные комплексы с временного газобаллонного газоснабжения на постоянное – сетевое.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU