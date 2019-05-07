2019-05-07T14:08:01+03:00
Происшествия

В центре Рязани обнаружили труп 65-летней женщины

Пенсионерке стало плохо на пешеходном переходе
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7 мая около 10:00 в центре Рязани обнаружили труп 65-летней женщины. Об этом «КП-Рязань» сообщил один из очевидцев. По его словам, недалеко от пешеходного перехода на перекрестке улиц Маяковского и Есенина женщине стало плохо, и она упала.

На место происшествия тут же вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

— Я так думаю, у нее сердечный приступ. Рядом со светофором лежала, — сказал очевидец.

Позже в региональном минздраве сообщили, что прибывшие через пять минут после вызова медики, зафиксировали биологическую смерть женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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