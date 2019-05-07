В центре Рязани обнаружили труп 65-летней женщины
Пенсионерке стало плохо на пешеходном переходе
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7 мая около 10:00 в центре Рязани обнаружили труп 65-летней женщины. Об этом «КП-Рязань» сообщил один из очевидцев. По его словам, недалеко от пешеходного перехода на перекрестке улиц Маяковского и Есенина женщине стало плохо, и она упала.
На место происшествия тут же вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
— Я так думаю, у нее сердечный приступ. Рядом со светофором лежала, — сказал очевидец.
Позже в региональном минздраве сообщили, что прибывшие через пять минут после вызова медики, зафиксировали биологическую смерть женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU