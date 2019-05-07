От удара об иномарку Lada XRAY рязанца крепко помяло

СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-07T12:04:35+03:00

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6 мая около полудня в Спасске произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

29-летний мужчина на автомобиле Lada XRAY, по предварительным данным, не пропустил Mitsubishi Lancer, имеющий преимущество проезда. В итоге машины столкнулись. Погибших нет, но два пассажира отечественной легковушки, 46-летняя женщина и 52-летний мужчина, обращались за помощью медиков.

Помимо этой аварии за минувшие сутки в регионе зарегистрировано еще три ДТП, в которых четыре человека получили травмы. В том числе – два ребенка. Напомним, в Шацком районе Audi сбил двух девочек. Водитель скрылся с места, но позже его все-таки вычислили.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU