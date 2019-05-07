От удара об иномарку Lada XRAY рязанца крепко помяло
6 мая около полудня в Спасске произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.
29-летний мужчина на автомобиле Lada XRAY, по предварительным данным, не пропустил Mitsubishi Lancer, имеющий преимущество проезда. В итоге машины столкнулись. Погибших нет, но два пассажира отечественной легковушки, 46-летняя женщина и 52-летний мужчина, обращались за помощью медиков.
Помимо этой аварии за минувшие сутки в регионе зарегистрировано еще три ДТП, в которых четыре человека получили травмы. В том числе – два ребенка. Напомним, в Шацком районе Audi сбил двух девочек. Водитель скрылся с места, но позже его все-таки вычислили.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU