2019-05-06T20:14:32+03:00
Происшествия

В Рязанской области иномарка сбила двух девочек и скрылась с места ДТП

Водителя-нарушителя удалось задержать на следующий день
Роман ДОРОФЕЕВ
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В субботу, 4 мая, в Шацком районе автомобиль Audi сбил двух девочек, шедших по обочине, и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на дороге НовочернеевоСтарочернеево–Парсаты–Сявель.

Издательство «Пресса», ссылаясь на источник в полиции, сообщает, что машина двигалась в попутном направлении, за рулем находился 52-летний мужчина. Стражи правопорядка смогли вычислить и задержать его уже на следующий день.

У девочек диагностировали сотрясение мозга. Они находятся на излечении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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