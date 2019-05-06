В Рязанской области иномарка сбила двух девочек и скрылась с места ДТП

СЕГОДНЯ 20:14 2019-05-06T20:14:32+03:00

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В субботу, 4 мая, в Шацком районе автомобиль Audi сбил двух девочек, шедших по обочине, и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на дороге Новочернеево–Старочернеево–Парсаты–Сявель.

Издательство «Пресса», ссылаясь на источник в полиции, сообщает, что машина двигалась в попутном направлении, за рулем находился 52-летний мужчина. Стражи правопорядка смогли вычислить и задержать его уже на следующий день.

У девочек диагностировали сотрясение мозга. Они находятся на излечении.

ИСТОЧНИК KP.RU