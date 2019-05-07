2019-05-07T09:33:58+03:00
Происшествия

Росгвардейцы задержали пьяного рязанца, угрожавшего пистолетом в магазине

Полиция по данному факту проводит проверку. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело
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Сотрудники Росгвардии задержали рязанца, угрожавшего пистолетом продавцу магазина, сообщает пресс-служба ведомства.

В ночь на 7 мая во вневедомственную охрану поступило сообщение от дежурного, что в магазине на Михайловском шоссе неизвестный мужчина угрожает продавцу предметом похожим на пистолет.

Продавец объяснила прибывшему наряду, что в торговую точку зашел пьяный покупатель, который достал из кармана пистолет, и стал им угрожать. После этого мужчина скрылся.

Росгвардейцы осмотрели близлежащую территорию, обнаружили разыскиваемого и передали его полицейским. Задержанным оказался 45-летний рязанец. У него был обнаружен охолощенный пистолет «М-П 18 ТС СХ».

По данному факту полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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