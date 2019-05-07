Поддельное масло производили сразу на двух рязанских предприятиях

СЕГОДНЯ 09:07 2019-05-07T09:09:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Фальсифицированное сливочное масло под известными брендами изготавливали на двух рязанских предприятиях – на улице Грачи в селе Дядьково и на улице Новоселковской в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, ранее в Рязанской и Ростовской областях обнаружили незаконные производства с оборотом свыше 100 миллионов рублей и возбудили уголовное дело против двух подозреваемых. В ходе обысков обнаружили более 500 килограммов готовой к реализации продукции.

Роспотребнадзор, в свою очередь, добивается приостановления деятельности предприятий через суд. В отношении ИП Ерохин А.Б. такую меру сроком на 90 суток уже приняли, а материалы дела против ООО «Соколовское молоко» находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU