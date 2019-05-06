2019-05-06T11:51:24+03:00
Происшествия

В Рязанской области нашли производство поддельного сливочного масла

Его продавали под известным брендом [видео]
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Фото: оперативная съемка.Фото: оперативная съемка.
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В Рязанской области располагалась часть производства поддельного масла с оборотом более 100 миллионов рублей. Об этом сообщают со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Полицейские действовали совместно с Роспотребнадзором, Россельхоснадзором и Росгвардией. Фальсификат, который затем продавали под известным брендом, наряду с нашим регионом изготавливали в Ростовской области.

В результате обысков у преступников изъяли бухгалтерскую документацию, печати, упаковочный материал и саму продукцию – 150 коробок с готовым к реализации маслом общим весом свыше 500 килограммов. По подозрению в незаконном использовании товарного знака задержали двух мужчин в возрасте 46 и 50 лет. Против них возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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