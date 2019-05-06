2019-05-06T16:12:19+03:00
Общество

В рязанской Горроще троллейбусы и маршрутки будут ходить по измененной схеме

На улице Островского закроют движение транспорта
Поделиться:
Изменить размер текста:

Утром 13 мая на улице Островского и до 17 мая от дома №9/18 до дома №1/15 закроют движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина закрытия — капитальный ремонт теплотрассы. На время работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Для обслуживания населения движение городского пассажирского транспорта будет организовано следующим образом:

- троллейбусы маршрутов №№3 и 9 при движении от остановки «Памятник Полетаеву» будут следовать по Безымянному переулку, улице Братиславской, далее по своим маршрутам;

- автобусы маршрутов №№49 и 65 при движении в сторону микрорайона Братиславский от остановки «Памятник Полетаеву» будут следовать по Безымянному переулку, улице Братиславской, далее по своим маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области иномарка сбила двух девочек и скрылась с места ДТП
Не отчитавшегося о доходах рязанского депутата лишили полномочий
Благодаря видеокамерам в рязанской церкви раскрыли крупную кражу
Парад, концерты и бесплатное кино: опубликована программа Дня Победы в Рязани
Испортивший памятник культуры в центре Рязани арендатор отказывается освобождать здание
Врачи рязанской ОКБ освоили новые методики лечения позвоночника
На вторник в Рязанской области прогнозируют грозу
Рязанский губернатор выразил соболезнования в связи авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево
В Рязани снова выявили водителей с диагнозами наркомания и алкоголизм
Автовокзал «Центральный» в Рязани обязали заняться безопасностью
Мусульманин дал слово построить в рязанском селе православный храм
Из-за столкновения трех машин в Рязани остановилось движение транспорта
Пьяный водитель из Москвы улетел в кювет на рязанской дороге
Попавшая в трансформатор птица обесточила три села Рязанского района
Водопроводная вода в рязанской глубинке не соответствует санитарным требованиям
В Рязанской области нашли производство поддельного сливочного масла
В праздники на рязанских дорогах погибли 9 человек
Члены рязанского правительства облетели область на самолете
В смертельной аварии с юной рязанской скутеристкой разбирается полиция
После ДТП на рязанской дороге женщина-пассажир скончалась в больнице