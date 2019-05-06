В рязанской Горроще троллейбусы и маршрутки будут ходить по измененной схеме

СЕГОДНЯ 16:12 2019-05-06T16:12:19+03:00

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Утром 13 мая на улице Островского и до 17 мая от дома №9/18 до дома №1/15 закроют движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина закрытия — капитальный ремонт теплотрассы. На время работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Для обслуживания населения движение городского пассажирского транспорта будет организовано следующим образом:

- троллейбусы маршрутов №№3 и 9 при движении от остановки «Памятник Полетаеву» будут следовать по Безымянному переулку, улице Братиславской, далее по своим маршрутам;

- автобусы маршрутов №№49 и 65 при движении в сторону микрорайона Братиславский от остановки «Памятник Полетаеву» будут следовать по Безымянному переулку, улице Братиславской, далее по своим маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU