2019-05-06T17:06:10+03:00
Здоровье

Врачи рязанской ОКБ освоили новые методики лечения позвоночника

Об этапе проведения операций, подготовке к ней и реабилитации хирурги узнали в Германии
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Нейрохирурги областной клинической больницы освоили новые методы лечения позвоночника, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Методики позволяют врачам лечить заболевания с помощью погружных имплантов и применять малоинвазивную и реконструктивную хирургию.

— Если пациент лечится от боли два месяца и дольше, обычно это показатель того, что нужна помощь нейрохирурга, — рассказывает врач-нейрохирург Андрей Косолапов. — Таких пациентов мы консультируем и подбираем им индивидуальный план лечения.

Этапы проведения операций, подготовку к ним и реабилитацию врачи ОКБ освоили в немецком Гамбурге во время международного симпозиума.

— Деформации позвоночника: кифозы, сколиозы, грыжи, листезы - все это доставляет много страданий человеку, но все это можно эффективно лечить, в том числе, малоинвазивными методиками, – пояснил Косолапов. — Операции, которые мы проводим в ОКБ, минимизируют развитие осложнений, ранний послеоперационный период сокращается. Зато после оперативного вмешательства качество жизни улучшается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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