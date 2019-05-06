Рязанский губернатор выразил соболезнования в связи авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево

СЕГОДНЯ 15:21 2019-05-06T15:33:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования близким погибших в результате ЧП в аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба областного правительства. Телеграмму глава региона направил 6 мая врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису.

«В Рязанской области с глубоким прискорбием восприняли сообщение о катастрофе в Шереметьево. Уход из жизни полных сил и жизненных планов людей – невосполнимая потеря для всего общества. От имени жителей региона и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево в результате крушения авиалайнера, следовавшего рейсом Москва — Мурманск, погибли более 40 пассажиров, в том числе двое детей и бортпроводник.

ИСТОЧНИК KP.RU