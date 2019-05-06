В Рязани на камеру попали цветочные воровки

СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-06T09:14:08+03:00

Возможно, они орудовали и на других клумбах

Изменить размер текста: A A

На Народном бульваре в Рязани камера наружного видеонаблюдения сняла двух цветочных воровок. Запись размещена в группе «Типичная Рязань» 5 мая.

По словам автора публикации, две женщины выкопали розу, посаженную в память о ком-то.

-Пускай эти две бессовестные женщины, считающие, что розу сажали для них, опозорятся на весь город. Не сомневаюсь, что кто-то узнает их по внешнему виду и одежде, - говорится в посте.

Кроме того, делается предположение, что воровки орудовали не только в указанном месте, но и на других клумбах. На кадрах видно, что свое злодеяние они совершили не спонтанно.

Кража цветов в Ряхани.Источник - vk.com/tr_ryazan (Татьяна Бутченко). "Главные героини" появляются после 2 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU