2019-05-06T09:14:08+03:00
Происшествия

В Рязани на камеру попали цветочные воровки

Возможно, они орудовали и на других клумбах
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На Народном бульваре в Рязани камера наружного видеонаблюдения сняла двух цветочных воровок. Запись размещена в группе «Типичная Рязань» 5 мая.

По словам автора публикации, две женщины выкопали розу, посаженную в память о ком-то.

-Пускай эти две бессовестные женщины, считающие, что розу сажали для них, опозорятся на весь город. Не сомневаюсь, что кто-то узнает их по внешнему виду и одежде, - говорится в посте.

Кроме того, делается предположение, что воровки орудовали не только в указанном месте, но и на других клумбах. На кадрах видно, что свое злодеяние они совершили не спонтанно.

Кража цветов в Ряхани.Источник - vk.com/tr_ryazan (Татьяна Бутченко). "Главные героини" появляются после 2 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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