Следователи СК завершили эстафету «Дорога Памяти» в Бресте

СЕГОДНЯ 13:14 2019-05-04T13:14:11+03:00

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Всероссийская патриотическая акция – эстафета «Дорога Памяти», посвященная 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, достигла финальной точки – Бреста.

На площади церемониалов у Вечного огня на территории Мемориального комплекса «Брестская крепость – герой» делегации следственных комитетов двух стран – России и Белоруссии, руководство мемориального комплекса, ветераны Великой Отечественной войны, кадеты из кадетских классов и двух корпусов Следственного комитета России приняли участие в торжественных и памятных мероприятиях.

Брестская крепость по сей день остается символом стойкости, мужества и героизма времен Великой Отечественной войны, увековечив в своих монументах и обелисках память о славных войнах – защитниках Отчизны, о несгибаемом советском народе, противостоявшем гитлеровским захватчикам. Именно Брест первым столкнулся с мощнейшим ударом фашистов: ранним утром 22 июня 1941 года Брестская крепость подверглась внезапной бомбардировке. Гарнизон стойко держал оборону, нарушив планы оккупантов захватить крепость в течение нескольких часов.

Мероприятия открылись возложением венков и цветов к Вечному огню в память о предках, павших в годы ожесточенной войны.

Руководитель управления учебной и воспитательной работы СК РФ Герой России Сергей Петров передал директору комплекса Григорию Бысюку «символическую капсулу времени». Капсула проследовала через всю страну для вечного хранения в музее крепости. Сергей Петров выразил уверенность, что капсула займет достойное место среди экспонатов музея, олицетворяя вечную дружбу народов Белоруссии и России.

Аналогичную «капсулу времени», в которую участники акции заложили землю Брестской крепости – героя и города-героя Минска, российская делегация доставит в музей Следственного комитета Российской Федерации.

Григорий Бысюк поблагодарил организаторов патриотической акции и сотрудников следственных комитетов Российской Федерации и Республики Беларусь, подчеркнув значимость таких мероприятий для сохранения подлинной истории наших народов.

В исторически значимом месте также состоялось торжественное награждение ветеранов Великой Отечественной войны, удостоенных по решению Председателя СК России Александра Бастрыкина ведомственных наград. Для собравшихся прозвучали патриотические композиции в исполнении музыкальных коллективов следственных комитетов России и Республики Беларусь.

В этом году эстафета Следственного комитета «Дорога Памяти» завершена, но наша память не имеет границ. В преддверии юбилейной 75-й годовщины Великой Победы над фашистскими захватчиками Следственный комитет России вновь выступает с инициативой проведения ряда торжественных мероприятий, посвященных подвигу советских воинов и фронтовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU