Суд заставил рязанских чиновников заменить газовое оборудование в муниципальной квартире

СЕГОДНЯ 16:54 2019-05-03T16:54:06+03:00

Жителю города Кораблино придется ждать до конца года, пока администрация поселения не найдет денег

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Кораблинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к администрации города, сообщает пресс-служба райсуда.

Суд установил, что квартира в доме по улице Садовой числится в реестре муниципальной собственности. С 1985 года нанимателем помещения является гражданин Володин (фамилия изменена – Ред.), а истец является его племянником. С апреля 1986 года и по настоящее время истец также зарегистрирован и проживает в указанной квартире.

Как указано в материалах дела, с момента предоставления квартиры газовое оборудование в ней не менялось. При проведении технического обслуживания специалисты признали оборудование непригодным к эксплуатации – необходимо установить металлическую заглушку.

После этого истец обратился к городским чиновникам с заявлением о замене газового водонагревателя за их счет. Однако в администрации города отказали.

После обращения в прокуратуру и проведенной проверки надзорный орган вынес чиновникам представление об устранении нарушений закона, так как обязанность по замене пришедшего в негодность водонагревателя лежит на собственнике квартиры.

Только в суде администрация Кораблинского городского поселения признала иск, но просила отсрочить исполнение решения суда до конца года. За это время чиновники обещали найти денег.

Решением суда требования истца удовлетворены. Администрация города должна заменить газовый водонагреватель до 31 декабря 2019 года.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU