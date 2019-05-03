Оперативники задержали двух серийных воровок, обворовывавших рязанских пенсионерок
Рязанские полицейские раскрыли серию краж денег из сумочек пенсионерок, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В дежурную часть обратилась 80-летняя жительница Скопина, которая рассказала, что, вернувшись домой из магазина и аптеки, заметила, что из сумки пропал кошелек, в котором хранились 12 тысяч рублей, паспорт и сберегательная книжка.
Во время беседы с пострадавшей выяснилось, что, скорее всего, кошелек украли в аптеке. Женщина вспомнила, что когда покупала лекарства, к ней обратилась одна из посетительниц. Пенсионерке пришлось отвлечься на разговор с незнакомкой.
Оперативники вместе с пострадавшей отправились в аптеку и тщательно осмотрели торговый зал. Также криминалист изучил сумку. На некоторых частях внутри сумочки были отпечатки рук, которые не принадлежали хозяйке. Такие же отпечатки обнаружили и на мебели аптеки.
Кроме того, полицейские запросили в аптеке записи камер видеонаблюдения и, проанализировав эти материалы, нашли предположительный момент кражи. На видеозаписи было видно, как одна посетительница заводит разговор с пенсионеркой, а другая – незаметно подбирается к открытой сумочке, в которую пожилая женщина положила кошелек.
Через некоторое время криминалисты установили, что отпечатки рук, оставленные на дамской сумке, совпадают с отпечатками рук 30-летней жительницы соседнего региона. Ранее эта женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.
Спустя сутки в полицию поступило сообщение об аналогичном преступлении. В почтовом отделении Касимова у 58-летней пенсионерки похитили кошелек с деньгами. Пропажу женщина заметила только дома. Как и в предыдущем случае, эксперт обнаружил на сумке и в почтовом отделении следы отпечатков рук.
Через некоторое время подозреваемых в кражах задержали по месту их жительства.
Возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU