2019-05-03T16:55:20+03:00
Происшествия

Оперативники задержали двух серийных воровок, обворовывавших рязанских пенсионерок

Приезжие из соседнего региона отвлекали пожилых женщин в аптеке или на почте, а потом вытаскивали из сумок все сбережения
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Рязанские полицейские раскрыли серию краж денег из сумочек пенсионерок, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась 80-летняя жительница Скопина, которая рассказала, что, вернувшись домой из магазина и аптеки, заметила, что из сумки пропал кошелек, в котором хранились 12 тысяч рублей, паспорт и сберегательная книжка.

Во время беседы с пострадавшей выяснилось, что, скорее всего, кошелек украли в аптеке. Женщина вспомнила, что когда покупала лекарства, к ней обратилась одна из посетительниц. Пенсионерке пришлось отвлечься на разговор с незнакомкой.

Оперативники вместе с пострадавшей отправились в аптеку и тщательно осмотрели торговый зал. Также криминалист изучил сумку. На некоторых частях внутри сумочки были отпечатки рук, которые не принадлежали хозяйке. Такие же отпечатки обнаружили и на мебели аптеки.

Кроме того, полицейские запросили в аптеке записи камер видеонаблюдения и, проанализировав эти материалы, нашли предположительный момент кражи. На видеозаписи было видно, как одна посетительница заводит разговор с пенсионеркой, а другая – незаметно подбирается к открытой сумочке, в которую пожилая женщина положила кошелек.

Через некоторое время криминалисты установили, что отпечатки рук, оставленные на дамской сумке, совпадают с отпечатками рук 30-летней жительницы соседнего региона. Ранее эта женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

Спустя сутки в полицию поступило сообщение об аналогичном преступлении. В почтовом отделении Касимова у 58-летней пенсионерки похитили кошелек с деньгами. Пропажу женщина заметила только дома. Как и в предыдущем случае, эксперт обнаружил на сумке и в почтовом отделении следы отпечатков рук.

Через некоторое время подозреваемых в кражах задержали по месту их жительства.

Возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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