В ближайшие часы в Рязани резко усилятся порывы ветра
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы с сохранением до конца суток 3 мая в Рязани и местами по области может усилиться ветер, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Порывы достигнут 12-17 метров в секунду.
МЧС просит рязанцев соблюдать простые правила безопасности:
- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями;
- ограничить время нахождения на улице;
- вечером держать наготове электрический фонарь;
- не пользоваться для освещения открытым огнем.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб 101.
Единый телефон доверия МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.
ИСТОЧНИК KP.RU