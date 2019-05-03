В ближайшие часы в Рязани резко усилятся порывы ветра

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-03T10:41:24+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы с сохранением до конца суток 3 мая в Рязани и местами по области может усилиться ветер, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Порывы достигнут 12-17 метров в секунду.

МЧС просит рязанцев соблюдать простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями;

- ограничить время нахождения на улице;

- вечером держать наготове электрический фонарь;

- не пользоваться для освещения открытым огнем.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб 101.

Единый телефон доверия МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.

ИСТОЧНИК KP.RU