На Ряжском шоссе в Рязани после ДТП перевернулся автомобиль

СЕГОДНЯ 19:33 2019-04-30T19:44:32+03:00

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Во вторник, 30 апреля, на Ряжском шоссе у бывшего завода «Химволокно» (Рязань) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один из автомобилей перевернулся. Момент аварии опубликовали в социальной сети «ВКонтакте», в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Внедорожник Chevrolet Niva двигался в сторону поселка Строитель по левой полосе. Неожиданно перед ним автомобиль «Ока» решил произвести маневр, после которого произошло столкновение, и малолитражка оказалась на крыше.

Очевидцы помогли водителю выбраться из перевернувшейся машины. Рядом также оказался экипаж ДПС, который незамедлительно пришел на помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU