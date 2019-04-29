Олег Тактаров отметил Пасху в женском монастыре Рязанской области

СЕГОДНЯ 13:31 2019-04-29T13:31:47+03:00

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На Пасху Вышенский Успенский женский монастырь в Шацком районе посетил известный спортсмен, актер, телеведущий и режиссер Олег Тактаров, сообщает издательство «Пресса».

– Это удивительное место, – отметил Тактаров. – Здесь все вокруг наполнено чистотой, добротой, благодатью. От посещения обители остались очень светлые чувства. Чудотворная Казанская икона Божией Матери, мощи святителя Феофана, его памятник, музей… Действительно святое место.

По словам «Русского медведя», именно под таким псевдонимом Олег Тактаров стал чемпионом мира по смешанным единоборствам в 1995 году, никогда прежде на Выше не бывал, но обязательно приедет еще раз.

ИСТОЧНИК KP.RU