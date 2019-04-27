2019-04-27T09:34:50+03:00
Общество

Любимов – о школе в Горроще: Строительство идет с опережением графика

Сдать объект на 1100 мест планируется в июне 2020 года
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Стены блока начальных классов и одного из корпусов первого блока уже возведены. Фото: ryazangov.ruСтены блока начальных классов и одного из корпусов первого блока уже возведены. Фото: ryazangov.ru
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Губернатор Николай Любимов 26 апреля ознакомился с ходом строительства школы на 1100 мест на улице Полетаева в Рязани. Сдать объект планируется в июне 2020 года, причем, по словам главы региона, работы идут с опережением графика.

- Микрорайон активно развивается. Новая школа здесь очень нужна. Она, прежде всего, позволит уйти от двухсменного обучения в гимназии № 5, - цитирует Любимова пресс-служба областного правительства.

Министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов рассказал о том, что стены блока начальных классов и одного из корпусов первого блока уже возведены. Также смонтированы металлоконструкции спортзала.

На реализацию проекта, аналогичного тому, который применялся в Песочне, совокупно потратят около 1 миллиарда рублей. Помимо классов и кабинетов с лаборантскими здесь будут актовый, гимнастический, два спортивных зала, библиотека, спальни для младшеклассников и другие помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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