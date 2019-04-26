В День Победы в Рязани пройдет акция «Синий платочек – музыка Победы»

СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-26T09:29:04+03:00

На сам праздник и репетицию танцев приглашаются все желающие

Изменить размер текста: A A

9 мая Рязанская филармония приглашает всех желающих принять участие в акции «Синий платочек – музыка Победы». Начало в 18.00.

– В тяжелое военное время музыка и песни помогали нашим дедам выстоять и победить, были духовным оружием на фронте и опорой в тылу. Песня «Синий платочек» в исполнении великой Клавдии Шульженко стала символом военной эпохи, верности и веры в Победу, – говорится в сообщении организаторов.

Это мероприятие – часть федеральной программы сохранения исторической памяти и укрепления мира «Синий платочек». Проходит при поддержке правительства области, благотворительного фонда «Русская земля» и организационной поддержке ГБУ РО «Патриотцентр», школы танцев «Губернский бал».

В «шесть часов вечера после войны» на площади перед филармонией будут звучать песенные и танцевальные мелодии 40-х годов в исполнении:

- Военного оркестра;

- солистов Рязанской филармонии;

- Рязанского камерного хора.

Особую атмосферу победного мая создадут:

- частушка-батл «Победные припевки» с солистами Рязанского хора;

- показ тематических коллекций заслуженного народного коллектива – Театра моды «Кокетка» под управлением Натальи Секач;

- выставка ретро-автомобилей;

- военный кинозал;

- солдатская каша и ретро-буфет.

Организаторы призывают прийти на праздник в образах военного и послевоенного времени. Наиболее активные участники акции станут обладателями памятных дипломов.

Для подготовки к акции Рязанская филармония совместно со школой танцев «Губернский бал» организует открытые репетиции танцев, которые будут исполняться во время проведении акции.

Репетиции состоятся 26 апреля и 6 мая в 19.00 в филармонии. Приглашаются все желающие, всех возрастов. Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU