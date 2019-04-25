На одной из улиц Рязани на три недели перекроют движение

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-25T12:32:48+03:00

Изменить размер текста: A A

26 апреля с 10:00 от дома №37 до дома №54 по улице Стройкова в Рязани закроют движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. Ограничение будет действовать до 14 мая 24:00.

По информации чиновников, причина закрытия движения — капитальный ремонт теплотрассы.

На указанном участке установят предупреждающие знаки, а места работ огородят.

Власти Рязани обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрута и быть внимательнее на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU