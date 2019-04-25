Стали известны имена рязанских педагогов, претендующих на звание «Учитель года»
Министерство образования Рязанской области назвало имена суперфиналистов областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019».
В суперфинал областного этапа вышли шесть участников:
- Бибичева Екатерина, учитель математики и информатики Ключанской средней школы Кораблинского района;
- Бодрова Галина, учитель математики рязанского лицея №52;
- Векшина Валентина, учитель начальных классов Мушковатовской начальной школы Рязанского района;
- Карайон Алевтина, учитель английского языка средней школы имени Горького города Скопин;
- Мекаева Наталья, учитель начальных классов рязанской школы №43;
- Мелехина Елена, учитель обществознания средней школы №1 города Рыбное.
Сейчас суперфиналистам предстоит провести мастер-классы, представить образовательные проекты в командах и продемонстрировать ораторское мастерство.
Имя победителя объявят на торжественном закрытии конкурса, которое пройдет в Рязанском городском Дворце детского творчества 26 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU