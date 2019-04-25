Стали известны имена рязанских педагогов, претендующих на звание «Учитель года»

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-25T11:27:55+03:00

Конкурсная комиссия уже в пятницу выберет победителя для участия на Всероссийском этапе

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Министерство образования Рязанской области назвало имена суперфиналистов областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019».

В суперфинал областного этапа вышли шесть участников:

- Бибичева Екатерина, учитель математики и информатики Ключанской средней школы Кораблинского района;

- Бодрова Галина, учитель математики рязанского лицея №52;

- Векшина Валентина, учитель начальных классов Мушковатовской начальной школы Рязанского района;

- Карайон Алевтина, учитель английского языка средней школы имени Горького города Скопин;

- Мекаева Наталья, учитель начальных классов рязанской школы №43;

- Мелехина Елена, учитель обществознания средней школы №1 города Рыбное.

Сейчас суперфиналистам предстоит провести мастер-классы, представить образовательные проекты в командах и продемонстрировать ораторское мастерство.

Имя победителя объявят на торжественном закрытии конкурса, которое пройдет в Рязанском городском Дворце детского творчества 26 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU