2019-04-25T11:34:06+03:00
Происшествия

На одной из улиц Рязани иномарка сбила еще одного мотоциклиста

За сутки в областном центре произошло два ДТП с участием мотоцикла
Александр РАДЫГИН
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Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
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Вечером 24 апреля у дома №27 по Касимовскому шоссе 61-летний водитель за рулем автомобиля Chevrolet Epica на перекрестке сбил мотоциклиста, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, седан врезался в мотоцикл Honda в тот момент, когда поворачивал налево на улицу Боголюбова. Мотоциклист же двигался во встречном направлении.

Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В результате ДТП 20-летний водитель Honda с травмами был госпитализирован.

Как выяснили позже сотрудники ДПС ГИБДД, пострадавший молодой человек не имел соответствующей категории на управление мотоциклом. Теперь ему грозит административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Напомним, вечером 23 апреля на Окском шоссе иномарка сбила 32-летнего мотоциклиста. Читать подробнее и смотреть видео>>>

ИСТОЧНИК KP.RU

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