На одной из улиц Рязани иномарка сбила еще одного мотоциклиста
Вечером 24 апреля у дома №27 по Касимовскому шоссе 61-летний водитель за рулем автомобиля Chevrolet Epica на перекрестке сбил мотоциклиста, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, седан врезался в мотоцикл Honda в тот момент, когда поворачивал налево на улицу Боголюбова. Мотоциклист же двигался во встречном направлении.
Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
В результате ДТП 20-летний водитель Honda с травмами был госпитализирован.
Как выяснили позже сотрудники ДПС ГИБДД, пострадавший молодой человек не имел соответствующей категории на управление мотоциклом. Теперь ему грозит административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Напомним, вечером 23 апреля на Окском шоссе иномарка сбила 32-летнего мотоциклиста. Читать подробнее и смотреть видео>>>
ИСТОЧНИК KP.RU