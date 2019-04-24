В Рязани в столкновении с Renault серьезно пострадал мотоциклист

СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-24T10:28:44+03:00

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля должен был уступить ему дорогу [видео]

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23 апреля на Окском проезде в Рязани сбили мотоциклиста. ДТП случилось около 19.00 в районе дома №4.

В пресс-службе ГИБДД «Комсомолке» сообщили, что, по предварительной информации, 32-летний житель Рязанского района на Renault Logan при повороте налево не предоставил преимущества 32-летнему горожанину на мотоцикле.

Последнего в результате происшествия доставили в больницу. Судя по всему, пострадал он серьезно, так как очевидцы запечатлели его после столкновения неподвижно лежащим на дороге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/704999" frameborder="0"></iframe> ДТП с мотоциклом на Окском проезде.Автор - Александр Батькович (vk.com/voditelrzn62)

ИСТОЧНИК KP.RU