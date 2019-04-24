2019-04-24T10:28:44+03:00
Происшествия

В Рязани в столкновении с Renault серьезно пострадал мотоциклист

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля должен был уступить ему дорогу [видео]
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: Игорь Кин (vk.com/voditelrzn62)Фото: Игорь Кин (vk.com/voditelrzn62)
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23 апреля на Окском проезде в Рязани сбили мотоциклиста. ДТП случилось около 19.00 в районе дома №4.

В пресс-службе ГИБДД «Комсомолке» сообщили, что, по предварительной информации, 32-летний житель Рязанского района на Renault Logan при повороте налево не предоставил преимущества 32-летнему горожанину на мотоцикле.

Последнего в результате происшествия доставили в больницу. Судя по всему, пострадал он серьезно, так как очевидцы запечатлели его после столкновения неподвижно лежащим на дороге.

ДТП с мотоциклом на Окском проезде.Автор - Александр Батькович (vk.com/voditelrzn62)

ИСТОЧНИК KP.RU

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