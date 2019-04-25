Вопрос о новом главе администрации Рязани снова перенесли

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-25T12:29:00+03:00

Хотя губернатор обмолвился, что гордума его рассмотрит на апрельском заседании

Изменить размер текста: A A

В четверг, 25 апреля, в Рязанской городской Думе состоялось заседание комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике.

Планировалось, что народные избранники примут на нем решение о запуске конкурса на должность главы горадминистрации. После, спустя меньше одного часа, решение комитета должна была утвердить Дума – ее заседание назначено на 10 утра того же дня.

Однако вопрос на комитете депутаты… вообще не рассматривали. Несмотря на то, что еще 10 дней назад губернатор Николай Любимов дал все основания рассчитывать на то, что старт процедуре выбора нового градоначальника будет дан именно на апрельском заседании.

Напомним, главы администрации в Рязани нет с осени 2017 года - тогда с приставкой и.о. эту должность занял Сергей Карабасов. С тех пор новый конкурс так и не провели.

ИСТОЧНИК KP.RU