2019-04-24T22:08:03+03:00
Общество

Во время Пасхи рязанцы смогут доехать до кладбищ на дополнительных автобусах

Власти города увеличили подвижной состав на церковные праздники
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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На Пасху и Красную горку в Рязани организуют дополнительный общественный транспорт, сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации властей, 28 апреля на Пасху и 5 мая на Красную горку количество автобусов №2 (станция Рязань-2 — кладбище «Богородское») увеличат с двух единиц до семи.

Кроме того, администрация города определит дополнительный маршрут «Дворец молодежи» – кладбище «Богородское». Его будут обслуживать пять автобусов, отправлением от сквера Дворца молодежи на улице Татарской.

Рязанцы смогут доехать к местам захоронений до кладбищ «Новогражданское», «Новое», «Воскресенское», «Богородское» автобусами маршрута №96.

Автобусы будут останавливаться на всех промежуточных остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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