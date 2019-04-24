2019-04-24T16:58:46+03:00
Происшествия

По вине рязанки годовалый ребенок получил сильный ожог от батареи отопления

Полиция возбудила уголовное дело только после вмешательства прокуратуры
Александр РАДЫГИН
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Почему мать не позволила вылечить ребенка, выяснит следствие.Почему мать не позволила вылечить ребенка, выяснит следствие.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Рязанском районе возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего воспитания ребенка. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Установлено, что в ноябре 2018 года женщина оставила годовалого малыша одного дома. Пока мать занималась где-то своими делами, ребенок застрял между батареей отопления и кроватью. В результате происшествия малыш получил ожог брюшной полости.

Когда мать увидела, что у ребенка проблемы с животом, то не стала обращаться за медицинской помощью. Более того, женщина не позволила и родственникам оказать ему помощь.

Во время планового посещения детей на дому врач порекомендовал матери обратиться в больницу, но женщина категорически отказалась это делать. Тогда медик сообщил об этом случае в полицию.

Полицейские провели проверку и отказали в возбуждении уголовного дела, не найдя в действиях матери состава преступления. Но прокуратура поступила иначе, и признала решение полиции незаконным.

В итоге уголовное дело возбудили, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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