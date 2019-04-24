По вине рязанки годовалый ребенок получил сильный ожог от батареи отопления
В Рязанском районе возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего воспитания ребенка. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
Установлено, что в ноябре 2018 года женщина оставила годовалого малыша одного дома. Пока мать занималась где-то своими делами, ребенок застрял между батареей отопления и кроватью. В результате происшествия малыш получил ожог брюшной полости.
Когда мать увидела, что у ребенка проблемы с животом, то не стала обращаться за медицинской помощью. Более того, женщина не позволила и родственникам оказать ему помощь.
Во время планового посещения детей на дому врач порекомендовал матери обратиться в больницу, но женщина категорически отказалась это делать. Тогда медик сообщил об этом случае в полицию.
Полицейские провели проверку и отказали в возбуждении уголовного дела, не найдя в действиях матери состава преступления. Но прокуратура поступила иначе, и признала решение полиции незаконным.
В итоге уголовное дело возбудили, расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU