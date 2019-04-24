Рязанские десантники устроили акцию протеста у памятника генералу Маргелову

СЕГОДНЯ 16:26 2019-04-24T16:26:18+03:00

Напоминанием о прошедшей акции лишь один лежащий на земле погон. Фото: Константин МОГИЛИН

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В ночь на 24 апреля курсанты Рязанского десантного училища устроили акцию по возложению синих погон к памятнику основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову. Таким образом будущие офицеры выразили недовольство сменой цвета погон на полевой форме с синего на черный.

Фотографии сотен погон, возложенных у подножия памятника, были опубликованы в одной из закрытых групп выпускников училища.

- Снимая с нас погоны, вы хороните память, - написал на отличительном знаке один из участников акции.

Правда, утром у памятника уже все убрали, а напоминанием об акции стал лишь один лежащий на траве погон.

Депутат Государственной Думы Александр Шерин в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» сообщил, что, как выпускник Рязанского десантного училища, он возмущен произошедшими изменениями.

- Для того чтобы получить эти погоны, будущие курсанты проходят множество испытаний, для них это символ и первая награда, теперь же их этого лишают, приравнивая к остальным родам войск, - рассказал народный избранник.

При этом он подчеркнул, что не призывает никого к протесту, а просто хочет выразить свою солидарность с будущими десантниками.

Фото: социальные сети.

«Свои появились иуды! Готовы продать за партак! Все то чем гордились в воздушно-десантных войсках! Береты меняют на кепки! Прости нас Василий Филиппович, что не уберегли твои голубые погоны», - написали десантники с оборотной стороны отличительных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU