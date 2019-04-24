Зеки-иудеи отмечают в рязанских колониях праздник Пейсах
Осужденные получили в дар набор для Шаббата – еженедельного субботнего праздника
Фото: УФСИН России по Рязанской области.
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В исправительных колониях Рязанской области осужденные-иудеи отмечают Пейсах, сообщает пресс-служба регионального УФИН. Как отмечают в ведомстве, в колонии №6 учащийся высшего еврейского духовного заведения Дмитрий Устинов совершил с иудеями Шахарит и провел обряд наложения Тфилин, чрезвычайно важный обряд для мужчин-иудеев.
По окончании обряда осужденные получили в дар набор для Шаббата – еженедельного субботнего праздника, отделяющего выходные от будней и напоминающего о духовной цели в жизни. В ближайшее время иудеев посетят в других колониях региона.
ИСТОЧНИК KP.RU