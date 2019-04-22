На М5 «Урал» жительница Москвы сбила рязанского мотоциклиста

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-22T11:46:04+03:00

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В воскресенье, 21 апреля, около 18:10 в Рязани произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась на 197 км трасы М5 «Урал».

34-летняя жительница Москвы на Volkswagen Jetta, по предварительной информации, поворачивая налево, не уступила дорогу мотоциклу Irbis, ехавшему по Ряжскому шоссе. В результате 38-летний мотоциклист госпитализирован с травмами.

Кстати, выяснилось, что водительских прав соответствующей категории у мужчины нет, мотоцикл зарегистрирован не был.

Помимо этой аварии за пятницу и в выходные в области зарегистрировано 14 ДТП, в которых два человека погибли и 22 получили травмы. Еще в 72 авариях пострадали только автомобили. Инспекторы задержали 28 пьяных водителей.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU