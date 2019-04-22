В смертельном ДТП под Рязанью иномарка «обняла» столб: стали известны подробности

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-22T11:33:37+03:00

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В минувшую субботу, 20 апреля, в Захаровском районе произошло смертельное ДТП. Авария, напомним, случилась около 18:45 на 263 км дороги «Михайлов-Рязань» – в центре села Елино (бывшая «Птицефабрика»).

По предварительной информации, водитель Kia Rio – 31-летний местный житель – не справился с управлением, и легковушка врезалась в мачту уличного освещения.

В результате водитель погиб на месте. Как сообщила 22 апреля пресс-служба рязанской Госавтоинспекции, 27-летний пассажир с травмами отправлен в больницу.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU