В смертельном ДТП под Рязанью иномарка «обняла» столб: стали известны подробности
Пассажир госпитализирован
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В минувшую субботу, 20 апреля, в Захаровском районе произошло смертельное ДТП. Авария, напомним, случилась около 18:45 на 263 км дороги «Михайлов-Рязань» – в центре села Елино (бывшая «Птицефабрика»).
По предварительной информации, водитель Kia Rio – 31-летний местный житель – не справился с управлением, и легковушка врезалась в мачту уличного освещения.
В результате водитель погиб на месте. Как сообщила 22 апреля пресс-служба рязанской Госавтоинспекции, 27-летний пассажир с травмами отправлен в больницу.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU