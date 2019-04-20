В воскресенье в Рязанской области потеплеет до +17 градусов

СЕГОДНЯ 18:01 2019-04-20T18:01:27+03:00

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 21 апреля.

В воскресенье ожидается переменная облачность. При этом синоптики обещают, что осадков не будет. Ветер переменных направлений, скорость 2-7 метров в секунду.

Ночью по области температура воздуха опустится до -2...+3°С, днем столбики термометров достигнут +12...+17°С.

Кстати, самым теплым за все время наблюдений 21 апреля было в 2014 году – тогда воздух в тени прогрелся почти до +24°С. А вот самым холодным этот день был ровно 40 лет назад: в 1979 столбики термометров опустились аж до -7°С.

ИСТОЧНИК KP.RU