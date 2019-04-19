Следователи рязанского СК со сниженными показателями отчитались перед генералом Никешкиным

19 Апр 20:42 2019-04-19T20:42:55+03:00

В следственном управление прошло оперативное совещание по итогам работы за первые три месяца этого года

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В СУ СК России по Рязанской области состоялось оперативное совещание под председательством руководителя следственного управления генерал-лейтенанта Владимира Никшекина. На совещании участники рассмотрели итоги работы управления за первый квартал этого года. В том числе, обсудили имеющиеся недостатки в работе следственных подразделений.

«Руководители межрайонных следственных отделов, допустившие снижение показателей работы, заслушаны с отчетами. На совещании выработали меры по повышению результативности следственной работы в соответствии с задачами, поставленными перед следственным управлением на текущий год», — говорится в сообщении.

Напомним, на пресс-конференции 5 марта руководитель регионального СК Владимир Никешкин поделился планами по улучшению работы управления. По словам генерал-лейтенанта, до его приезда отличившихся следователей в области не поощряли практически никак – разве что грамотами. Этот пробел он решил устранить.

— Почти у всех следователей были взыскания, я аннулировал их практически полностью, – заявил Владимир Анатольевич. – Кнут должен быть использован на 10%, остальное – пряники.

Кроме того, генерал упомянул о «слабой работе» руководителя одного из межрайонных отделов. Срок исправления ошибок ему дали до конца марта.

ИСТОЧНИК KP.RU