2019-04-19T13:19:27+03:00
Авто

ГИБДД объявила о масштабных рейдах в Рязанской области

В пятницу и выходные традиционно акцент сделают на пьяных водителях
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19-21 апреля ГИБДД проведет в Рязанской области масштабные рейды по отлову пьяных водителей. Такие мероприятия стали традиционными для пятницы и выходных дней. При этом, конечно, не останутся без внимания полицейских и другие грубые нарушения правил дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает сознательных граждан сообщать о нерадивых водителях, в том числе тех, кто садиться за руль нетрезвым, потому как они создают опасность для других людей. Это можно сделать по телефонам 8(4912) 29-74-54, 29-74-64 и 112. На сайте гибдд.рф обращения тоже принимаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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