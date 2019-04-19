2019-04-19T12:38:50+03:00
Общество

Директор рязанского АО «Бетон» задолжал сотрудникам более 3,5 млн рублей

После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была полностью погашена
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АО "Бетон" нарушило сроки по выплате заработной плате.АО "Бетон" нарушило сроки по выплате заработной плате.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства по оплате труда работников в АО «Бетон», сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка установила, что акционерное общество нарушило сроки выплаты заработной платы. На момент проверки задолженность по зарплате составила 3 млн 562 тысяч рублей.

По выявленным нарушениям директору АО «Бетон» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В итоге перед работниками задолженность полностью была погашена.

Кроме того, директор предприятия привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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